«Ваш родич потрапив у ДТП»: у МВС попередили про найпоширенішу схему шахраїв

Не піддавайтеся паніці та не пересилайте незнайомцям кошти.

Аферисти вдаються до різноманітних способів, щоб заволодіти чужими коштами. Досить популярною є схема, яка неодмінно викличе у жертви жалість та нестримне бажання допомогти коштами. Суть цього способу полягає у тому, що аферисти телефонують і заявляють про нібито ДТП, в яке потрапив ваш родич.

Він начебто знаходиться у лікарні і терміново потребує лікування. Вони вимагають перерахувати кошти на свій рахунок. В результаті людина переводить кошти шахраям, а з її родичем все гаразд.

У МВС розповіли, що робити у подібній ситуації:

Покладіть слухавку. Перевірте, де ваш родич. Повідомте у поліцію.

Дуже важливо не поспішати переводити кошти, оскільки аферисти спеціально тиснуть на жалість, щоб скоріше отримати гроші.

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