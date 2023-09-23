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  1. Суспільство

«Ваш родич потрапив у ДТП»: у МВС попередили про найпоширенішу схему шахраїв

22:20, 23 вересня 2023
Не піддавайтеся паніці та не пересилайте незнайомцям кошти.
«Ваш родич потрапив у ДТП»: у МВС попередили про найпоширенішу схему шахраїв
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Аферисти вдаються до різноманітних способів, щоб заволодіти чужими коштами. Досить популярною є схема, яка неодмінно викличе у жертви жалість та нестримне бажання допомогти коштами. Суть цього способу полягає у тому, що аферисти телефонують і заявляють про нібито ДТП, в яке потрапив ваш родич. 

Він начебто знаходиться у лікарні і терміново потребує лікування. Вони вимагають перерахувати кошти на свій рахунок. В результаті людина переводить кошти шахраям, а з її родичем все гаразд. 

У МВС розповіли, що робити у подібній ситуації:

  1. Покладіть слухавку.
  2. Перевірте, де ваш родич.
  3. Повідомте у поліцію. 

Дуже важливо не поспішати переводити кошти, оскільки аферисти спеціально тиснуть на жалість, щоб скоріше отримати гроші. 

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