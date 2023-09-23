Рогозін зрадів «призначенню» і навіть записав відеоролик.

У суботу, 23 вересня, колабораціоніст Євген Балицький «призначив» колишнього голову «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна так званим «сенатором» захопленої росіянами частини Запорізької області. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Чутки про нібито призначення Рогозіна поширювалися ще з початку тижня. Кремль деякий час розглядав його кандидатуру на посаду «сенатора» від окупованої Запорізької області.

Варто зазначити, що Рогозін, зрадівши новій «посаді», навіть прочитав уривок з «Тараса Бульби» Миколи Гоголя, наголосивши на спорідненості російських людей і на тому, що росіяни захоплену землю в Запорізькій області не віддадуть.

Раніше ми писали, що Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін надіслав Емануелю Макрону осколок у «подарунок».

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