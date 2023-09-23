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Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. В Україні

Ексглаву «Роскосмосу» Рогозіна зробили «сенатором» окупованої Запорізької області

16:35, 23 вересня 2023
Рогозін зрадів «призначенню» і навіть записав відеоролик.
Ексглаву «Роскосмосу» Рогозіна зробили «сенатором» окупованої Запорізької області
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У суботу, 23 вересня, колабораціоніст Євген Балицький «призначив» колишнього голову «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна так званим «сенатором» захопленої росіянами частини Запорізької області. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Чутки про нібито призначення Рогозіна поширювалися ще з початку тижня. Кремль деякий час розглядав його кандидатуру на посаду «сенатора» від окупованої Запорізької області.

Варто зазначити, що Рогозін, зрадівши новій «посаді», навіть прочитав уривок з «Тараса Бульби» Миколи Гоголя, наголосивши на спорідненості російських людей і на тому, що росіяни захоплену землю в Запорізькій області не віддадуть.

Раніше ми писали, що Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін надіслав Емануелю Макрону осколок у «подарунок».

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