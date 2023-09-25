Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків Abrams

. Наразі триває підготовка до посилення бригад ЗСУ цими танками.

У понеділок, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про надходження перших танків Abrams. Наразі триває підготовка до посилення бригад цими танками.

«Хороші новини від міністра Умерова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», — зазначив глава держави.

Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці. Про це повідомляє New York Times з посиланням на двох неназваних посадовців Міноборони США. Посадовці зазначили, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.

Раніше в ГУР розповіли, як ЗСУ використовиватимуть танки Abrams.

Також повідомлялося, що Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.

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