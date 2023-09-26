Від $3000 до $5000 з ухилянта: у Харкові жінка допомагала чоловікам уникати мобілізації

Зловмисники отримували гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу.

Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, обвинувачена за проханням 37-річного чоловіка «організовувала» проходження військовозобов’язаними особами медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон.

«Вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тис. доларів США.

Більше того, зловмисники отримували гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу. Зокрема встановлено, що ділки повідомили потерпілому, який має вади зі здоров’ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що за підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку зловмисники оголосили суму в розмірі 3000 доларів США. Здійснюючи психологічний тиск, ділки заявили, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього вони встигли отримати від потерпілого 2000 доларів США.

Жінку судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

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