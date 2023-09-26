От $3000 до $5000 с уклониста: в Харькове женщина помогала мужчинам избегать мобилизации

Злоумышленники получали деньги от лиц, которые по состоянию здоровья действительно не должны были проходить военную службу.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, обвиняемая по просьбе 37-летнего мужчины «организовывала» прохождение военнообязанных лиц медкомиссии, по результатам которой их признавали непригодными к прохождению военной службы и снимали с военного учета. В дальнейшем они получали возможность беспрепятственно уезжать за границу.

«Стоимость такой услуги стоила от 3 до 5 тыс. долларов США.

Более того, злоумышленники получали деньги от лиц, которые по состоянию здоровья действительно не должны были проходить военную службу. В частности установлено, что дельцы сообщили потерпевшему, который имеет недостатки со здоровьем, что самостоятельно тот не сможет пройти обследование, военно-врачебную комиссию и сняться с военного учета», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что за подготовку документов по медицинскому обследованию, получению соответствующих медицинских заключений и последующему снятию с военного учета злоумышленники объявили сумму в размере 3000 долларов США. Оказывая психологическое давление, дельцы заявили, что в случае отказа передать деньги потерпевшего отправят в самую горячую точку проведения боевых действий. Всего они успели получить от потерпевшего 2000 долларов США.

Женщину будут судить в Ленинском районном суде г. Харькова.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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