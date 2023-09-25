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  1. В Украине

Первые танки Abrams прибыли в Украину

14:43, 25 сентября 2023
В США заявили, что первая партия танков Abrams прибыла в Украину.
Первые танки Abrams прибыли в Украину
Источник фото: suprotyv.com
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Первая партия танков Abrams американского производства была доставлена в Украину на несколько месяцев раньше, чем планировалось, сообщили двое чиновников обороны США. Эта поставка состоялась вовремя для использования танков в контрнаступлении Украины против российских войск, – сообщает The New York Times.

Больше танков M1 Abrams будет отправлено в Украину в ближайшие месяцы. Первая партия танков включает в себя 31 единицу, которые были обещаны администрацией президента США Джозефа Байдена. Однако чиновники не уточнили количество танков, которые уже были доставлены.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предостерегает, что танки Abrams нужно использовать крайне осторожно и исключительно для тщательно продуманных операций. Простая высылка их на линию фронта может привести к их быстрому уничтожению.

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