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  1. В Україні

Перші танки Abrams прибули в Україну

14:43, 25 вересня 2023
В США заявили, що перша партія танків Abrams прибула в Україну.
Перші танки Abrams прибули в Україну
Джерело фото: suprotyv.com
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Перша партія танків Abrams американського виробництва була доставлена в Україну на кілька місяців раніше, ніж планувалося, повідомили двоє чиновників оборони США. Ця поставка відбулася вчасно для використання танків в контрнаступі України проти російських військ, – повідомляє The New York Times.

Більше танків M1 Abrams буде надіслано в Україну у найближчі місяці. Перша партія танків включає в себе 31 одиницю, які були обіцяні адміністрацією президента США Джозефа Байдена. Однак чиновники не уточнили кількість танків, які вже були доставлені.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов застерігає, що танки Abrams потрібно використовувати вкрай обережно і виключно для ретельно продуманих операцій. Просте вислання їх на лінію фронту може призвести до їх швидкого знищення.

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