Зеленский подтвердил передачу Украине первых танков Abrams

В настоящее время идет подготовка к усилению бригад ВСУ этими танками.

В понедельник, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о поступлении первых танков Abrams. В настоящее время идет подготовка к усилению бригад этими танками.

«Хорошие новости от министра Умерова. «Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — отметил глава государства.

Больше танков M1 Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух неназванных должностных лиц Минобороны США. Чиновники отметили, что те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала отправить.

Ранее в ГУР рассказали, как ВСУ будут использовать танки Abrams.

Также сообщалось, что Abrams в ближайшее время прибудут в Украину.

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