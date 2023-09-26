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  1. В Україні

Відмова від зміни прізвища при реєстрації шлюбу: що треба знати

15:30, 26 вересня 2023
Особа може залишити своє прізвище, взяти прізвище нареченого/нареченої або до свого прізвища додати прізвище нареченого/нареченої.
Відмова від зміни прізвища при реєстрації шлюбу: що треба знати
Фото: vin.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, що право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу гарантує ст. 35 Сімейного Кодексу і у вас завжди є вибір:

- залишити своє прізвище;

- взяти прізвище нареченого/нареченої;

- до свого прізвища додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.

За їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої/нареченого вже є подвійним, вона/він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Проте, чим аргументують молодята відмову від зміни прізвища:

Впізнаваність. Наречена або наречений може бути відомою людиною у великих або вузьких колах та не хоче втрачати цю впізнаваність;

Вподобання. Їй або йому просто може подобатись власне прізвище;

Небажання змінювати документи.

Так, ви маєте бути готові до того, що у разі зміні прізвища протягом місяця треба буде обов'язково змінювати такі документи:

- паспорт громадянина України;

- паспорт для виїзду за кордон;

- облікова картка платника податків (РНОКПП) - ваш ідентифікаційний код;

- водійське посвідчення;

Якщо у вас є нижче перелічені документи, то необхідно внести зміни і до них:

- дані в реєстрі виборців

- медичні картки і страховий поліс

реєстрація та страхування автомобіля

банківські договори, картки та рахунки

заповіт і реєстраційні документи підприємця

Наступні документи не підлягають зміні:

трудова книжка (у відділі кадрів повинні внести до неї відповідну поправку)

документи про освіту (дипломи про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо)

документи, які встановлюють право на майно.

Якщо Ви прийняли рішення про зміну прізвища після реєстрації шлюбу, потрібно звернутись до ДРАЦСу в якому реєстрували шлюб.

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