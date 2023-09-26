Відмова від зміни прізвища при реєстрації шлюбу: що треба знати

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, що право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу гарантує ст. 35 Сімейного Кодексу і у вас завжди є вибір:
- залишити своє прізвище;
- взяти прізвище нареченого/нареченої;
- до свого прізвища додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.
За їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої/нареченого вже є подвійним, вона/він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
Проте, чим аргументують молодята відмову від зміни прізвища:
Впізнаваність. Наречена або наречений може бути відомою людиною у великих або вузьких колах та не хоче втрачати цю впізнаваність;
Вподобання. Їй або йому просто може подобатись власне прізвище;
Небажання змінювати документи.
Так, ви маєте бути готові до того, що у разі зміні прізвища протягом місяця треба буде обов'язково змінювати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- паспорт для виїзду за кордон;
- облікова картка платника податків (РНОКПП) - ваш ідентифікаційний код;
- водійське посвідчення;
Якщо у вас є нижче перелічені документи, то необхідно внести зміни і до них:
- дані в реєстрі виборців
- медичні картки і страховий поліс
реєстрація та страхування автомобіля
банківські договори, картки та рахунки
заповіт і реєстраційні документи підприємця
Наступні документи не підлягають зміні:
трудова книжка (у відділі кадрів повинні внести до неї відповідну поправку)
документи про освіту (дипломи про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо)
документи, які встановлюють право на майно.
Якщо Ви прийняли рішення про зміну прізвища після реєстрації шлюбу, потрібно звернутись до ДРАЦСу в якому реєстрували шлюб.
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