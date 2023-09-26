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Суддя Печерського районного суду Києва звільнилась у відставку

12:11, 26 вересня 2023
Суддя Віта Бортницька завершила кар’єру судді.
Суддя Печерського районного суду Києва звільнилась у відставку
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Вища рада правосуддя 26 вересня 2023 року звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Віту Бортницьку.

Як зазначили у ВРП, на посаду судді Васильківського районного суду Київської області Віта Бортницька була призначена у 2003 році.

До того як стати суддею, Віта Бортницька працювала на посаді головного спеціаліста Васильківського районного управління юстиції, а потім працювала помічником судді Васильківського районного суду.

У 2011 році Віта Бортницька була призначена на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Таким чином, стаж, який надає право на відставку, у судді Віти Бортницької складає 20 років і 1 місяць.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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