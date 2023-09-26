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Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, вероятно, начнутся к Рождеству — президент Европарламента

12:41, 26 сентября 2023
Роберта Метсола предполагает, что ЕС мог бы предложить Украине некоторые преимущества, которые дает членство в ЕС еще до того, как это формально произойдет.
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, вероятно, начнутся к Рождеству — президент Европарламента
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Украина могла бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Европейском союзе, еще до того, как фактически присоединится к блоку. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола в интервью The Guardian.

Метсола не считает необходимым ожидать официального вступления Украины и других стран-кандидатов в ЕС для того, чтобы они могли пользоваться некоторыми преимуществами членства.

В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатной мобильной связи в роуминге в ЕС, популярной политике, которая означает, что при отпуске в ЕС тарифы одинаковы, как и дома.

«Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте сделаем это. Операторы сетей готовы это сделать», – сказала Метсола.

Она отметила, что торговые барьеры для бизнеса также могут быть сняты.

«Этап перед поступлением также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные и экспортные тарифы. Мы годы говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Для этого нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов это всегда касалось политической воли», - сказала президент ЕН.

Роберта Метсола надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до Рождества – в декабре.

«Я ожидаю четкого результата, потому что самый плохой сигнал, который можно послать – что мы ставим перед ними целые и крайние сроки, которые сами не способны выполнить», - добавила она.

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