Смертельная катастрофа на Дунае: в Венгрии судили украинского капитана

Украинского капитана швейцарского лайнера судили за халатность, которая привела к столкновению с туристическим катером.

Украинского капитана швейцарского круизного лайнера Viking Sigyn Юрия Чаплинского, который в 2019 году столкнулся с небольшим туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек, венгерский суд приговорил к пяти годам заключения, – сообщает BBC.

Полиция сообщила, что лодка с южнокорейскими туристами затонула через несколько секунд после столкновения.

Украинский капитан круизного судна Юрий Чаплинский отрицал противоправные действия, но был признан виновным в грубой халатности. Ожидается, что он подаст апелляцию.

Отмечается, что эта катастрофа стала самой ужасной за последние 30 лет на Дунае, второй по длине реке Европы.

Венгерские прокуроры заявили в суде в марте 2020 года, что Чаплинский не уделил достаточного внимания и не сосредоточился на управлении кораблем в течение нескольких минут во время ливня.

«Он не выходил на связь и не подавал аварийных звуковых сигналов», – заявили в суде.

25 из погибших были южнокорейцами. Капитан «Русалки» и член экипажа также погибли. Только 7 пассажиров выжили в аварии, а один - до сих пор считается пропавшим без вести.

Чаплинский, который находится под стражей с 2019 года, заявил на суде, что «глубоко сожалеет» о смертельной аварии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.