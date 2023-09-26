ВСП уволил 6 судей по общим обстоятельствам

Пятерых судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке, а одну судью по собственному желанию.

Во вторник, 26 сентября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Дячук Александру Александровну – с должности судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области;

Буцмак Юрий Евгеньевич – с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Бортницкую Виту Викторовну – с должности судьи Печерского районного суда в Киеве;

Крымскую Оксану Михайловну – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;

Федорончука Владимира Богдановича – с должности судьи Бучачского районного суда Тернопольской области.

Также ВСП решил уволить Брагину Александру Евгеньевну с должности судьи Киевского окружного административного суда по собственному желанию.

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