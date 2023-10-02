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Останній фігурант справи про хабар головам НАБУ і САП пішов на угоду зі слідством – ЗМІ

09:56, 2 жовтня 2023
ВАКС призначив Миколі Ільяшенку 5 років тримання під вартою умовно без конфіскації майна.
Останній фігурант справи про хабар головам НАБУ і САП пішов на угоду зі слідством – ЗМІ
Джерело фото: slovoidilo
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Останній фігурант справи про хабар керівництву НАБУ і САП у $5 млн пішов на угоду зі слідством. Як повідомили у ЗМІ, прокурор подав до суду підписану Миколою Ільяшенком угоду про визнання винуватості.

«Останній фігурант справи про суперхабар керівництву НАБУ-САП у $5 млн теж пішов на угоду зі слідством. Його звинувачували у пособництві надання хабаря керівництву САП та НАБУ за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології і заступника секретаря РНБО Миколи Злочевського, а також у незаконному збагаченні», - йдеться у повідомленні.

Водночас у «Transparency International Ukraine», зазначили, що прокурор одночасно з поданням угоди до суду змінив кваліфікацію Ільяшенку з незаконного збагачення на шахрайство, вчинене у великих розмірах. Зі слів обвинуваченого, причиною цього було те, що під час передачі хабаря він планував залишити собі $1 млн, а іншу частину узгоджено передати.

ВАКС призначив 5 років тримання під вартою умовно без конфіскації майна.

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