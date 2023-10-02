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Бен Воллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

09:42, 2 жовтня 2023
Україна перемагає. У нас є шанс допомогти завершити війну, – Бен Воллес.
Бен Воллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді
Джерело фото: The Telegraph
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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Президента України Володимира Зеленського мобілізувати більше молоді, – повідомляє The Telegraph.

У своїй статті «Україна перемагає. Тепер давайте закінчимо роботу» він зазначає, що контрнаступ України є успішним.

«Повільно, але впевнено, українські збройні сили проривають російські лінії. Чоловіки та жінки української армії ще раз доводять нам в НАТО, наскільки ми їх недооцінили», – зазначив Воллес.

Крім того, він закликав Лондон швидше давати зброю для ЗСУ і дорікає своєму уряду в тому, що Німеччина вже обігнала Британію в цьому питанні.

«Ми повинні надати Україні необхідну підтримку, щоб довести цю війну до кінця», – сказав колишній міністр оборони Великої Британії.

Також Воллес пропонує «зробити свій внесок» Україні (у 1939-1941 роки Британія мобілізувала до своєї армії близько трьох мільйонів осіб).

«Середній вік солдатів на фронті – за 40. Я розумію прагнення президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але правда в тому, що росія потайки мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тож, як це зробила Велика Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації», – заявив Воллес.

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