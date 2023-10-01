У рф заявили про атаку дронів на Смоленськ і Сочі, відео

Країна-окупант повідомила, що всі безпілотники нібито знешкоджені.

У росії повідомили, що кілька безпілотників атакували Смоленську область та Краснодарський край.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що вранці 1 жовтня на Смоленськ летіли «три українські БПЛА», і вони нібито «були знешкоджені».

Очевидці повідомляли про проліт БПЛА в районі місцевого авіазаводу, а пізніше було чути звуки вибухів.

Також повідомляється про атаку БПЛА на Краснодарський край, через що в аеропорту Сочі затримано одразу 14 рейсів, а один виліт скасували.

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