У рф заявили про атаку дронів на Смоленськ і Сочі, відео

У росії повідомили, що кілька безпілотників атакували Смоленську область та Краснодарський край.
Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що вранці 1 жовтня на Смоленськ летіли «три українські БПЛА», і вони нібито «були знешкоджені».
Очевидці повідомляли про проліт БПЛА в районі місцевого авіазаводу, а пізніше було чути звуки вибухів.
Також повідомляється про атаку БПЛА на Краснодарський край, через що в аеропорту Сочі затримано одразу 14 рейсів, а один виліт скасували.
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