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Що відбувається з оголошеними та потенційними конкурсами на посади суддів – позиція ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що одночасно можуть проводити не більше трьох конкурсів, але є питання з їх фінансуванням.

Для певних держорганів скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код у заявах до суду, бо ВП ВС залишила без руху скаргу Апарату парламенту

Після того, як Велика Палата Верховного Суду залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради, у «Слузі народу» вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію певних держорганів в Електронному суді та скасувати для них обов’язок вказання ідентифікаційного коду.

Нового голову Служби судової охорони призначать 12 жовтня

Доповідати буде особисто голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Суддю підвела під кримінальну відповідальність колишня помічник судді, хоча суддя все ж встиг знищити гроші

Подробиці затримання судді Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

В конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція, - Politico

У звіті, отриманому Politico, детально описано конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка України з боку Заходу може залежати від скорочення корупції.

  1. У світі

У рф заявили про атаку дронів на Смоленськ і Сочі, відео

11:05, 1 жовтня 2023
Країна-окупант повідомила, що всі безпілотники нібито знешкоджені.
У рф заявили про атаку дронів на Смоленськ і Сочі, відео
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У росії повідомили, що кілька безпілотників атакували Смоленську область та Краснодарський край.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що вранці 1 жовтня на Смоленськ летіли «три українські БПЛА», і вони нібито «були знешкоджені».

Очевидці повідомляли про проліт БПЛА в районі місцевого авіазаводу, а пізніше було чути звуки вибухів.

Також повідомляється про атаку БПЛА на Краснодарський край, через що в аеропорту Сочі затримано одразу 14 рейсів, а один виліт скасували.

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