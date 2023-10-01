Штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО: що змінилося з 1 жовтня

ФОПам нагадали про штрафи за продаж товарів та послуг без використання РРО.

Державна податкова служба нагадала, що з 1 жовтня суттєво зменшуються штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО. Це передбачає закон № 3219, яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану.

«Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, зі 100 – 150% до 25 – 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно», - роз'яснюють в податковій.

Проте ця норма не стосується тих зареєстрованих платників податку на додану вартість, які здійснюють діяльність з продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У ДПС також роз'яснюють, що при контрольно-перевірочних заходах податківці перевірятимуть лише тих суб’єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Водночас в Податковій просять врахувати, що кожна сплачена копійка до державного бюджету гарантує:

належне забезпечення наших воїнів, які виборюють право народу України бути вільним;

своєчасні виплати тимчасово переміщеним особам та іншим соціально незахищеним групам населення;

наближає нашу перемогу та гарантує розвиток України.

Варто нагадати, що згідно із законом № 3219 з 1 жовтня поновлюється відповідальність підприємців за здійснення розрахункових операцій без використання РРО/ПРРО.

З 1 жовтня 2022 року підприємці зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО під час здійснення розрахункових операцій у готівковому чи в безготівковому форматі.

Не нестимуть відповідальності за порушення цієї вимоги закону з 1 жовтня лише підприємці на:

тимчасово окупованих рф територіях України, – по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій, – по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, – по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

(Крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів).

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