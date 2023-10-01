Глава держави наголосив, що позаду - наша історія, але попереду - перемога над ворогом.

1 жовтня Президент України Володимир Зеленський привітав захисників та захисниць зі святом. Глава держави записав звернення біля Золотих воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці.

«І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, - на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день - День захисників і захисниць України», - сказав Президент.

Зеленський подякував всім, хто стоїть на захисті нашої держави: прикордонники, піхота, десантники, спецпризначенці, розвідка, СБУ, Нацгвардія, поліція, тероборона.

Він підкреслив, що сьогодні українці повинні вшанувати хоробрість та героїзм захисників і захисниць. Він наголосив, що позаду - наша історія, але попереду - перемога над ворогом.

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги», - сказав Зеленський.

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