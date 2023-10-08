Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньяху на тлі війни в Ізраїлі

Президент висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами.

У неділю, 8 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє Офіс Президента.

Нетаньягу поінформував Зеленського про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

Президент висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами. Він відзначив співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.

Окремо співрозмовники обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

У заяві офісу Нетаньяху значиться, що всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе «так, як це буде потрібно».

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