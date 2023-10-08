ХАМАС похитил более 100 граждан Израиля и отказывается увольнять раненых, — правительство

Это первое официальное сообщение властей, касающееся количества похищенных боевиками людей.

Палестинские террористы ХАМАС во время вторжения на территорию Израиля взяли в плен не менее 100 израильтян. Об этом сообщает пресс-центр правительства Израиля.

Это первое официальное сообщение властей, касающееся количества похищенных боевиками людей. При этом, по данным СМИ, заложниками в секторе Газа могут быть около 170 человек.

По данным правительства, более 2000 человек получили ранения в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль и более 600 израильтян погибли.

Издание The Wall Street Journal пишет, что египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли договориться с палестинцами об освобождении раненых заложников.

8 октября Израиль обратился в Каир с просьбой помочь в проведении переговоров по освобождению израильтян.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение.

Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

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