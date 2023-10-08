«Каждая война – это поражение!» — Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАС на Израиль

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине.

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине, ведь терроризм и война приводят к смерти и страданиям. Об этом сообщает Vatican News.

«Пожалуйста, остановите нападения и сложите оружие. Поймите, что терроризм и война не ведут ни к какому решению, а только к смерти и страданиям многих невинных людей. Война – это всегда поражение! Каждая война – это поражение!» – сказал он.

Папа Римский отметил, что «с опаской и грустью» следит за последними новостями из Израиля, «где насилие вспыхнуло еще с большей жестокостью, повлекшие сотни смертей и ранений».

Он выразил свое соболезнование семьям погибших и заверил, что молится за них и за «всех, кто переживает часы террора и боли».

Папа Франциск призвал всех молиться о мире в Израиле и Палестине.

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