Кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 700 осіб

Поранених – 2150 поранених, з них 300 у тяжкому стані.

Кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищило 700 людей. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Поранених – 2150 поранених, з них 300 у тяжкому стані.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

А ще за даними уряду країни, ХАМАС викрав понад 100 ізраїльтян і відмовляється звільняти поранених.

Додамо, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.

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