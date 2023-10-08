Раненых – 2150 раненых, из них 300 – в тяжелом состоянии.

Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 700 человек. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Раненых – 2150 раненых, из них 300 – в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение. Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

А еще по данным правительства страны, ХАМАС похитил более 100 израильтян и отказывается увольнять раненых.

Добавим, что Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль.

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