Війна в Ізраїлі: у МВФ оцінили вплив на світову економіку

У МВФ кажуть, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.

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У Міжнародному валютному фонді прокоментували можливий вплив війни в Ізраїлі на світову економіку, пише Reuters.

"Залежно від того, як може розгорнутися ситуація, існує безліч абсолютно різних сценаріїв, які ми ще навіть не почали вивчати, тому ми не можемо робити жодних прогнозів. Оцінки наразі ще немає", - прокоментував виданню головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

Він зазначив, що МВФ слідкує за ситуацією, зазначивши, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.

П'єр-Олів'є Гурінша каже, що зростання цін на нафту на 10% знизить світовий обсяг виробництва приблизно на 0,2% у наступному році та підвищить глобальну інфляцію приблизно на 0,4%.

"Глобальна економіка демонструє стійкість. Вона не постраждала від великих потрясінь, які вона пережила за останні два чи три роки, але справи у неї теж не надто хороші. Ми бачимо, що глобальна економіка кульгає і ще не набирає обертів", - додав економіст.

Середньострокові перспективи виглядають "похмурішими", особливо для країн з економікою, що розвивається, які зіткнулися з більш повільним підвищенням рівня життя і зростанням боргових проблем, заявив Гурінша. Навіть у 2028 році МВФ прогнозує зростання світової економіки лише на 3,1%.

"У вас є невизначеність. У вас є геоекономічна фрагментація, низьке зростання продуктивності та низька демографія. Якщо скласти всі ці речі разом, то вийде уповільнення середньострокового зростання", - сказав Гурінша агентству Reuters.

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