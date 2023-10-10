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  1. В Україні

Обрано голову Городоцького райсуду Хмельницької області

21:41, 10 жовтня 2023
Головою суду обрано суддю Інну Федорук.
Обрано голову Городоцького райсуду Хмельницької області
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У понеділок, 9 жовтня, відбулися збори суддів Городоцького районного суду Хмельницької області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування суддів Городоцького районного суду Хмельницької області головою суду обрано суддю Федорук Інну Миколаївну строком на три роки з 10 жовтня 2023 року по 09 жовтня 2026 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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