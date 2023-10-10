На Київщині жителі Макарова виявили запали до снарядів у печі – поліція

Небезпечні предмети виявили, коли вирішили відремонтувати піч.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

У Київській області жителі Макарівської громади у себе вдома знайшли небезпечну знахідку у печі. Про це повідомили у поліції.

Предмети вони виявили, коли вирішили відремонтувати піч, і відразу викликали ДСНС та поліцію.

«Поліцейські Київщини на місці встановили, що у печі знаходилось 6 запалів до снарядів. У часи окупації громади в цьому будинку жили агресори», - повідомили у поліції.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

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