На Киевщине жители Макарова обнаружили запалы к снарядам в печи – полиция

Опасные предметы обнаружили, когда решили отремонтировать печь.

Источник фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области жители Макаровской общины у себя дома обнаружили опасную находку в печи. Об этом сообщили в полиции.

Предметы они обнаружили, когда решили отремонтировать печь и сразу вызвали ГСЧС и полицию.

«Полицейские Киевщины на месте установили, что в печи находилось 6 запалов к снарядам. Во времена оккупации общества в этом доме жили агрессоры», - сообщили в полиции.

Источник фото: t.me/policekyivregion

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