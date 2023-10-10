На Киевщине жители Макарова обнаружили запалы к снарядам в печи – полиция

В Киевской области жители Макаровской общины у себя дома обнаружили опасную находку в печи. Об этом сообщили в полиции.
Предметы они обнаружили, когда решили отремонтировать печь и сразу вызвали ГСЧС и полицию.
«Полицейские Киевщины на месте установили, что в печи находилось 6 запалов к снарядам. Во времена оккупации общества в этом доме жили агрессоры», - сообщили в полиции.
Источник фото: t.me/policekyivregion
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