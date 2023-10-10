Румыния выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

Президент Румынии заявил, что его страна поддерживает начало переговоров по вступлению в ЕС Украины и Молдовы до конца 2023 года.

Фото: president.gov.ua

Румыния поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз до конца 2023 года. Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по поводу начала переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я буду лично выступать за это решение в Европейском Совете в декабре», - сказал он.

По словам президента Румынии, речь идет о решении, которое подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой, несмотря на очень сложные условия. Он отметил, что это будет и стратегическое решение для ЕС.

«В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества», - добавил Иоганнис.

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