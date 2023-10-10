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Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця 2023 року

16:01, 10 жовтня 2023
Президент Румунії заявив, що його країна підтримує початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року.
Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця 2023 року
Фото: president.gov.ua
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Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця 2023 року. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні», - сказав він.

За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.

«Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства», - додав Йоганніс.

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