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  1. В Україні

На Харківщині ввели карантинні обмеження через випадки сказу

22:00, 10 жовтня 2023
Загалом від початку року на території Чугуївського району зафіксовано 9 випадків сказу тварин.
На Харківщині ввели карантинні обмеження через випадки сказу
Ілюстративне зображення: freepik.com
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На Харківщині у Чугуївському районі зафіксовали ще 4 випадки сказу тварин:

  • у с. Таранівка – сказ безпритульного кота;
  • у с. Гракове – сказ собаки;
  • у смт. Малинівка – сказ кота;
  • с. Леб’яже – сказ кота.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Загалом від початку року на території Чугуївського району зафіксовано 9 випадків сказу тварин.

За поданням начальника Чугуївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олексія Щербака було проведено 4 позачергових засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській РВА, рішенням яких було оголошено неблагополучні пункти щодо сказу тварин та введено карантинні обмеження, визначено загрозливі зони та зони спостереження, затверджено Плани комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначених пунктах, згідно з чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

У зв’язку із загостренням епізоотичної ситуації щодо сказу тварин на території Чугуївського  району, у Держпродспоживслужбі наполегливо рекомендують додержуватись заходів профілактики та захисту від сказу.

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