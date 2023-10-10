Двічі умисно не явився у військкомат — отримав три роки тюрми: суд виніс вирок ухилянту

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ.

Зміївський районний суд Харківської області визнав винним 41-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Зазначається, що у березні 2023 року мешканець смт Андріївка Ізюмського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ.

«Згодом він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти. Отримавши другу повістку, він знову не з’явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах», - сказано у повідомленні.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження. До набрання вироком законної сили до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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