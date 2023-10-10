Дважды умышленно не явился в военкомат — получил три года тюрьмы: суд вынес приговор уклонисту

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы в ВСУ.

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 41-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Отмечается, что в марте 2023 житель пгт Андреевка Изюмского района прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы в ВСУ.

«Позже он получил повестку для прибытия в первый отдел Изюмского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти. Получив вторую повестку, он снова не явился.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах», - говорится в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование. До вступления приговора в законную силу к мужчине применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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