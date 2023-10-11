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Как часто нужно получать выписку из реестра физлиц - налогоплательщиков: ответ ГНС

19:17, 11 октября 2023
Стало известно, сколько действует регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и как часто его нужно обновлять.
Как часто нужно получать выписку из реестра физлиц - налогоплательщиков: ответ ГНС
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Государственная налоговая служба разъяснила, как часто нужно получать выписку из реестра физлиц - налогоплательщиков.

Регистрационные номера, предоставляемые физическим лицам (как резидентам, так и нерезидентам) хранятся за ними на протяжении всей их жизни и в случае получения такими лицами другого гражданства или изменения гражданства не подлежат отмене и замене, за исключением если после выдачи учетной карточки были установлены нарушения или неточности при формировании регистрационных номеров.

Согласно абзацу первого пункта 70.5 статьи 70 НКУ физическое лицо – налогоплательщик независимо от возраста (как резидент, так и нерезидент), для которого ранее не формировалась учетная карточка физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР и которое не включено в Государственный реестр физических лиц лиц – налогоплательщиков, обязанное лично или через законного представителя или уполномоченное лицо подать соответствующему контролирующему органу Учетную карточку по ф. № 1ДР, которая является одновременно заявлением для регистрации в ГРФЛ, и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Согласно подпункту 1, 2 раздела VII Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 29.09.2017 № 822 физическое лицо – налогоплательщик, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера карточки, обязанная лично представить соответствующему контролирующему органу уведомление физического лица, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по форме № 1П и документы для обеспечения ее учета по фамилии, имени, отчеству (при наличии ) и серией (при наличии) и номером паспорта, а также предъявить паспорт.

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