УЕФА отменил решение о допуске футбольных команд U-17 из рф к турнирам

Сборные россии U-17 и дальше не смогут выступать под эгидой УЕФА.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил принятое ранее решение о допуске сборных россии U-17 к своим соревнованиями, передает Associated Press.

Как отмечает источник, в УЕФА не смогли найти технического решения, которое позволило бы играть российским командам.

Напомним, ранее о нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.

Ранее сообщалось, что президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация не планирует снимать санкции с российских команд, пока идет война в Украине.

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