УЄФА скасував рішення про допуск футбольних команд U-17 з рф до турнірів

Збірні росії U-17 й надалі не зможуть виступати під егідою УЄФА.

Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував ухвалене раніше рішення про допуск збірних росії U-17 до своїх змагань, передає Associated Press.

Як зазначає джерело, в УЄФА не змогли знайти технічного рішення, яке б дозволило грати російським командам.

Нагадаємо, раніше про небажання грати проти росіян виступали 12 країн: Україна, Англія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Ірландія та Румунія.

Раніше президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що організація не планує знімати санкції з російських команд, доки триває війна в Україні.

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