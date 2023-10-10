Обрано голову Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Суд очолила Олена Прачук.

У вівторок, 10 жовтня, на зборах суддів Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було обрано голову суду. Про це інформує пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування зборів суддів, на адміністративну посаду голови Шосткинського міськрайонного суду Сумської області обрана суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук Олена Василівна строком на 3 роки.

Обрання на адміністративну посаду відбулося у відповідності до частини другої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

Раніше ми писали, що обрано голову Суворовського районного суду Одеси.

Також обрали голову Нововолинського міського суду Волинської області.

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