Избран председатель Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Суд возглавила Елена Прачук.

Во вторник, 10 октября, на собрании судей Шосткинского горрайонного суда Сумской области был избран председатель суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования собрания судей, на административную должность председателя Шосткинского горрайонного суда Сумской области избрана судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области Прачук Елена Васильевна сроком 3 года.

Избрание на административную должность состоялось в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством от числа судей, работающих в суде.

Ранее мы писали, что избран председатель Суворовского районного суда Одессы.

Также избрали председателя Нововолынского городского суда Волынской области.

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