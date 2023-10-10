Кабмин обновил состав Совета по вопросам интеллектуальной собственности и внес изменения в форму его работы

Состав Совета был расширен путем включения представителей Минстратегпрома, Минцифры, БЭБ, Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, УКРНОИВИ, АО «Укроборонпром», «Укрвинпром».

Кабинет министров изложил в новой редакции должностной состав Совета по вопросам интеллектуальной собственности, а также внес изменения в Положение о Совете. Об этом сообщает Министерство экономики.

В частности, состав Совета был расширен путем включения представителей Минстратегпрома, Минцифры, БЭБ, Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, УКРНОИВИ, АО «Укроборонпром», «Укрвинпром».

«Изменения касаются также формы работы Совета. Теперь один или все члены Совета смогут участвовать в заседании в режиме онлайн через Интернет. Кроме того, мы актуализировали состав Совета как консультативно-совещательного органа Кабинета Министров Украины в сфере интеллектуальной собственности. В свою очередь, это должно обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета ключевых вопросов, направленных на совершенствование государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине», - подчеркнул заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

По его словам, Совет по вопросам интеллектуальной собственности будет работать как платформа, которая без лишних бюрократических проволочек позволит принимать эффективные решения относительно формирования и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, чиновники смогут частично сократить собственные затраты времени, а также количество согласований, рассмотрений документов и одобрений распорядительных документов в сфере интеллектуальной собственности, благодаря тому, что Совет по интеллектуальной собственности отныне по результатам заседаний будет выдавать протоколы, реализуемые путем принятия поручения Кабмину. , что менее процедурно затратным по сравнению с правительственными распоряжениями или постановлениями.

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