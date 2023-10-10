Кабмін оновив склад Ради з питань інтелектуальної власності та вніс зміни до форми її роботи

Склад Ради було розширено шляхом включення представників Мінстратегпрому, Мінцифри, БЕБ, Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, УКРНОІВІ, АТ «Укроборонпром», «Укрвинпром».

Кабінет міністрів виклав у новій редакції посадовий склад Ради з питань інтелектуальної власності, а також вніс зміни до Положення про Раду. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зокрема склад Ради було розширено шляхом включення представників Мінстратегпрому, Мінцифри, БЕБ, Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, УКРНОІВІ, АТ «Укроборонпром», «Укрвинпром».

«Зміни стосуються також форми роботи Ради. Відтепер один або всі члени Ради зможуть брати участь у засіданні в режимі онлайн через інтернет. Крім того, ми актуалізували склад Ради, як консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України у сфері інтелектуальної власності. В свою чергу це має забезпечити розгляд на засіданнях Ради ключових питань, спрямованих на вдосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні», - наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, Рада з питань інтелектуальної власності буде працювати як платформа, яка без зайвої бюрократичної тяганини дозволить приймати ефективні рішення стосовно формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, урядовці зможуть частково скоротити власні витрати часу, а також кількість погоджень, розглядів документів та схвалень розпорядчих документів у сфері інтелектуальної власності, завдяки тому, що Рада з питань інтелектуальної власності відтепер за результатами засідань буде видавати протоколи, які реалізуються шляхом прийняття доручення Кабміну, що є менш процедурно затратним порівняно з урядовими розпорядженнями чи постановами.

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