Куди звертатися, якщо вас відмовляються розрахувати картою або не дають чек

Повідомити можна через спеціальний чат-бот.

Громадяни можуть у будь-який час доби та в будь-кому місці повідомляти податкову службу про відомі акти порушень законодавства.

Зокрема, це можна зробити через чат-бот у месенджері Telegram «StopViolationBot».

Повідомити можна про:

Незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;

Відмову у розрахунку банківською карткою;

Завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;

Неоформлення трудових відносин з найманими працівниками,

Здійснення господарської діяльності без держреєстрації.

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