Куди звертатися, якщо вас відмовляються розрахувати картою або не дають чек

Громадяни можуть у будь-який час доби та в будь-кому місці повідомляти податкову службу про відомі акти порушень законодавства.
Зокрема, це можна зробити через чат-бот у месенджері Telegram «StopViolationBot».
Повідомити можна про:
- Незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;
- Відмову у розрахунку банківською карткою;
- Завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;
- Неоформлення трудових відносин з найманими працівниками,
- Здійснення господарської діяльності без держреєстрації.
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