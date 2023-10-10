Куда обращаться, если вас отказываются рассчитать картой или не дают чек

Граждане могут в любое время суток и в любом месте уведомлять налоговую службу об известных актах нарушений законодательства.
В частности, это можно сделать через чат-бот в мессенджере Telegram «StopViolationBot».
Сообщить можно о:
- Неприменении РРО/ПРРО, невыдачу чеков;
- Отказ в расчете банковской картой;
- Завышении цен на продовольственные товары, лекарственные средства;
- Неоформлении трудовых отношений с наемными работниками,
- Проведении хозяйственной деятельности без госрегистрации.
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