Куда обращаться, если вас отказываются рассчитать картой или не дают чек

Сообщить можно через специальный чат-бот.

Граждане могут в любое время суток и в любом месте уведомлять налоговую службу об известных актах нарушений законодательства.

В частности, это можно сделать через чат-бот в мессенджере Telegram «StopViolationBot».

Сообщить можно о:

Неприменении РРО/ПРРО, невыдачу чеков;

Отказ в расчете банковской картой;

Завышении цен на продовольственные товары, лекарственные средства;

Неоформлении трудовых отношений с наемными работниками,

Проведении хозяйственной деятельности без госрегистрации.

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