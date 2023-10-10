Украина первой в мире построила сооружения физической защиты энергообъектов, — КМВА

Государство впервые в мире выстроило физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания с учетом опыта прошлой осени-зимы, когда Россия шесть месяцев подряд наносила удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы по восстановлению работоспособности киевских ТЭЦ», - отметил Попко.

Он отметил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры

«Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире)», - отметил глава КМВА.

Кроме того, были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире.

«Наши приоритеты в этом году - физическая защита важных объектов и резервирование сетей», - отметил Попко.

В то же время, по его словам, это будет консолидация усилий – противовоздушной обороны, власти, энергетиков и коммунальных служб.

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