Нацбанк открыл Кредитный реестр для физлиц – заемщиков: детали о сервисе

Граждане смогут получить данные о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 670 тыс. гривен).

Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины ввел онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного Кредитного реестра. Об этом сообщает НБУ.

Так, физические лица смогут получить данные о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 670 тыс. гривен).

Сервис доступен по ссылке на сайте НБУ банка Украины в формате 24/7.

Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков-участников системы (список доступен по ссылке).

В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.

В частности, о:

сумму задолженности и состояние исполнения обязательств;

наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Зачем это нужно?

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор.

Участники Кредитного реестра НБУ – банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц – обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете.

Дополнительные возможности

С помощью Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

Изменения в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины утверждены постановлением Правления НБУ от 16 мая 2023 года № 67, которое вступает в силу 10 октября 2023 года.

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