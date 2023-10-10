Нацбанк відкрив Кредитний реєстр для фізосіб – позичальників: деталі про сервіс

Громадяни зможуть отримати дані про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 670 тис. гривень).

Фото: bank.gov.ua

Національний банк України запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру. Про це повідомляє НБУ.

Так, фізичні особи зможуть отримати дані про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 670 тис. гривень).

Сервіс доступний за посиланням на сайті НБУ банку України у форматі 24/7.

Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою Cистеми BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків-учасників системи (список доступний за посиланням).

У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Зокрема, про:

суму заборгованості та стан виконання зобов'язань;

найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Для чого це потрібно?

Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора.

Учасники Кредитного реєстру НБУ – банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число. Дата останнього оновлення зазначається безпосередньо у сформованому користувачем звіті.

Додаткові можливості

За допомогою Кредитного реєстру НБУ користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів / заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.

Зміни до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України затверджено постановою Правління НБУ від 16 травня 2023 року № 67, яка набирає чинності з 10 жовтня 2023 року.

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