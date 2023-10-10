У Києві розпочався епідемічний сезон: скільки зареєстровано хворих на грип і ГРВІ

Протягом тижня 2-8 жовтня в столиці зареєстрували 9 519 хворих на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19.

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У Києві розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип і ГРВІ. Про це повідомили у КМДА.

Протягом тижня 2-8 жовтня в столиці зареєстрували 9 519 хворих на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19, повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

«Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу у 2,5 рази. Наразі показник захворюваності становить 322,4», - сказано у повідомленні.

Як зазначається, зокрема, захворіли 5 786 дітей (62,8% від загальної кількості хворих), дорослих – 3 733 особи (39,2%). У структурі дитячої захворюваності школярі складають 45,3%.

Минулого тижня до медичних закладів столиці госпіталізували 109 осіб, із них 25 дітей і 84 дорослих. За цей час щеплено проти грипу 820 осіб.

«Також на COVID-19 захворіло 387 осіб: 21 дитина до 17 років і 366 дорослих. Із них госпіталізували 29 хворих, серед яких 7 дітей і 22 дорослих. Четверо дорослих перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Двоє дорослих хворих померли від ускладнень СОVID-19», - сказано у повідомленні.

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