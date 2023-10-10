Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прикордонній службі розширять повноваження, - на розгляд Ради подали законопроект

Депутати від «Слуги народу» пропонують змінити закон про прикордонний контроль та надати більше прав Прикордонній службі.

Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Андрій Гайченко про законопроект щодо автоматичного зняття арештів з рахунку: «Людина зможе сплатити свій борг і забути про нього»

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

Володимир Зеленський підписав закон про відновлення декларування чиновників

НАЗК повинно буде до середини грудня відкрити декларації посадовців для громадськості, але не всі.

  1. В Україні

$4000 за «безперешкодне вирішення питання»: у Харкові викрили посадовця виконавчої служби

16:39, 10 жовтня 2023
Начальник відділу виконавчої служби вимагав від жінки 4000 доларів за безперешкодне закриття виконавчого провадження та виключення її з реєстру боржників.
$4000 за «безперешкодне вирішення питання»: у Харкові викрили посадовця виконавчої служби
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Харкові посадовцю виконавчої служби повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, у провадженні одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перебувало виконавче провадження про стягнення з жінки боргу у сумі майже 165 000 доларів та понад 45 000 грн», — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність жінки вчинення виконавчих дій з примусового виконання по виконавчому провадженню було зупинено.

«Згодом суд завершив процедуру реалізації майна та закрив провадження у справі про неплатоспроможність жінки. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк, або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Виконуючи вимогу закону, жінка звернулась до відділу виконавчої служби у Харкові з метою закриття вказаного виконавчого провадження та виключення її з реєстру боржників.

Проте начальник цього відділу виконавчої служби висунув боржниці вимогу. Він вимагав від жінки 4000 доларів за безперешкодне закриття виконавчого провадження, на що вона погодилась. Потім підозрюваний додав, що не проти отримати гроші і в українській гривні», — зазначили в ОГП.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 154000 грн у приміщенні виконавчої служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області