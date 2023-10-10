$4000 за «безперешкодне вирішення питання»: у Харкові викрили посадовця виконавчої служби

Начальник відділу виконавчої служби вимагав від жінки 4000 доларів за безперешкодне закриття виконавчого провадження та виключення її з реєстру боржників.

У Харкові посадовцю виконавчої служби повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, у провадженні одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перебувало виконавче провадження про стягнення з жінки боргу у сумі майже 165 000 доларів та понад 45 000 грн», — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність жінки вчинення виконавчих дій з примусового виконання по виконавчому провадженню було зупинено.

«Згодом суд завершив процедуру реалізації майна та закрив провадження у справі про неплатоспроможність жінки. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк, або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Виконуючи вимогу закону, жінка звернулась до відділу виконавчої служби у Харкові з метою закриття вказаного виконавчого провадження та виключення її з реєстру боржників.

Проте начальник цього відділу виконавчої служби висунув боржниці вимогу. Він вимагав від жінки 4000 доларів за безперешкодне закриття виконавчого провадження, на що вона погодилась. Потім підозрюваний додав, що не проти отримати гроші і в українській гривні», — зазначили в ОГП.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 154000 грн у приміщенні виконавчої служби.

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