$4000 за «беспрепятственное решение вопроса»: в Харькове разоблачили должностное лицо исполнительной службы

Начальник отдела исполнительной службы требовал от женщины 4000 долларов за беспрепятственное закрытие исполнительного производства и исключение ее из реестра должников.

В Харькове должностному лицу исполнительной службы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, в производстве одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции находилось исполнительное производство о взыскании с женщины долга в сумме почти 165 000 долларов и более 45 000 грн», — говорится в сообщении.

В связи с открытием производства по делу о неплатежеспособности женщины совершение исполнительных действий по принудительному исполнению по исполнительному производству было остановлено.

«Впоследствии суд завершил процедуру реализации имущества и закрыл производство по делу о неплатежеспособности женщины. Требования конкурсных кредиторов, которые не были заявлены в установленный срок, или были отклонены хозяйственным судом, считаются погашенными, а исполнительные документы по соответствующим требованиям признаются не подлежащими исполнению.

В соответствии с требованием закона, женщина обратилась в отдел исполнительной службы в Харькове с целью закрытия указанного исполнительного производства и исключения ее из реестра должников.

Однако начальник этого отдела исполнительной службы выдвинул должнице требование. Он потребовал от женщины 4000 долларов за беспрепятственное закрытие исполнительного производства, на что она согласилась. Потом подозреваемый добавил, что не прочь получить деньги и в украинской гривне», — отметили в ОГП.

Правоохранители задержали мужчину во время получения 154 000 грн в помещении исполнительной службы.

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