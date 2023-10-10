Доступ в Реестр деклараций временно ограничен: НАПК назвало причину

Доступ к Реестру деклараций ограничен из-за сбоя в его работе.

Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестра деклараций) ограничен. Об этом сообщает НАПК.

В Агентстве объяснили, что доступ к Реестру деклараций ограничен из-за сбоя в его работе.

«В настоящее время проводятся безотлагательные мероприятия по устранению ошибки в работе Реестра», - говорится в сообщении.

О восстановлении доступа в Реестр деклараций в НАПК пообещали сообщить дополнительно и извинились за временные неудобства.

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