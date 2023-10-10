Доступ до Реєстру декларацій тимчасово обмежений: НАЗК назвало причину

Доступ до Реєстру декларацій обмежений через збій у його роботі.

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій) обмежений. Про це повідомляє НАЗК.

У Агентстві пояснили, що доступ до Реєстру декларацій обмежений через збій у його роботі.

«Наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки в роботі Реєстру», - йдеться в повідомленні.

Про відновлення доступу до Реєстру декларацій у НАЗК пообіцяли повідомити додатково та перепросили за тимчасові незручності.

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