Землі регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» повернули громаді на Київщині

Йдеться про 2 га землі ринковою вартістю понад 88 млн грн.

Землі регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» у судовому порядку повернули у комунальну власність Ржищівської міської ради. Йдеться про 2 га землі ринковою вартістю понад 88 млн грн, інформує Київська обласна прокуратура.

Як повідомляється, суд погодився з доводами прокуратури про те, що у 2014 році Головне управління Держземагентства у Київській області протиправно відвело громадянці у приватну власність спірну ділянку під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Ця земля з 2000 року належить до земель природно-заповідного фонду та знаходиться в межах ландшафтного парку «Трахтемирів». Її перебування у приватній власності заборонено законодавством, зазначили у прокуратурі.

З огляду на порушення прокуратура стала на захист інтересів держави. Таким чином, суд задовольнив позов і повернув земельну ділянку у комунальну власність.

Нагадаємо, що земельну ділянку біля озера Вирлиця, де збиралися збудувати ТРЦ, повернули громаді Києва.

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